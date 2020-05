“Dat ding weegt 160 kilo”: dieven stelen voor 20.000 euro aan parasols Marco Mariotti

18 mei 2020

17u36 0 Dilsen-Stokkem Dieven hebben drie parasols gestolen aan De Wissen in Stokkem. Het gaat om loodzware professionele exemplaren met een totale waarde van 20.000 euro. “We zijn op zoek naar tips”, zegt zaakvoerder Frédérique Gouverneur (34).

Het was een buurvrouw die zaterdagnacht wakker werd van lawaai aan het terras van De Wissen in Stokkem. Ze zag naar eigen zeggen vier à vijf jonge mannen met een kap over het hoofd lopen. “En ze droegen dus een parasol”, vertelt zaakvoerder Frédérique Gouverneur.

Intussen bleken de dieven nog twee parasols te hebben gestolen. “In totaal gaat het om drie grote exemplaren van 4,5 en 5,65 meter groot. Een totale diameter van soms wel 10 meter.”

Extra opvallend is het gewicht. “Die dingen zijn geplaatst met een kraan. De grootste parasol woog 160 kilo. Heel straf dat ze dat met z’n vijven optilden en ermee aan de haal gingen.” Wie achter de feiten zit, is niet duidelijk. De horecazaak was ook gesloten sinds de coronacrisis. Gouverneur nam het volledige pand twee maanden geleden in en is bezig aan een grote renovatie.

De politie is bezig met het onderzoek. Wie tips heeft, mag de uitbater zelf bellen via 0473/38.97.77.