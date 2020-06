Zwembad Dilkom heropent voorlopig nog niet tot september Amber Gys

10 juni 2020

13u56 2 Dilbeek Zwembad Dilkom heeft beslist om ten vroegste pas te heropenen op 1 september. Aan het zwembad zijn heel wat herstellingen nodig, die zullen pas tegen september afgewerkt kunnen worden.

Van de genoodzaakte sluiting werd gebruik gemaakt om het zwembad leeg te maken voor onderhoud. De filters bleken dringend aan vervanging toe te zijn. De duur van de levertijd en de plaatsing van de nieuwe filters zorgen ervoor dat het zwembad ten vroegste op 1 september zal kunnen heropenen. “Er wordt voor gekozen de filters meteen te vervangen, nu het zwembad leeg is en er nog veel onduidelijkheden zijn over de omstandigheden waarin het zwembad zou kunnen heropenen”, klinkt het in een mededeling. “We richten ons nu volop op de start van het nieuwe schooljaar om het zwembad onder goede omstandigheden te kunnen openen en jullie vanaf dan allen te kunnen verwelkomen in Dilkom.”