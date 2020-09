Zwembad Dilkom heeft de deuren opnieuw geopend Amber Gys

05 september 2020

12u42 1 Dilbeek Zwembad Dilkom heeft op 1 september de deuren voor klanten opnieuw geopend. In juni moest het zwembad verplicht sluiten en werd er aangekondigd dat ze pas in september de deuren opnieuw zouden openen.

Aan het zwembad zijn ondertussen heel wat herstellingen op opknapwerken gedaan. Voor de heropening op 1 september moest er uiteraard rekening gehouden worden met de coronaveiligheidsmaatregelen. Iedereen die zich opnieuw aan een plonsje wil wagen, moet reserveren via het systeem op de gemeentelijke website van Dilbeek. De openingsuren worden ingedeeld in tijdsblokken van anderhalf uur, er zijn maximaal 40 zwemmers per tijdsblok toegelaten. Een mondmasker dragen is verplicht bij het binnenkomen tot in de kleedkamer en buitengaan. Aan- en uitkleden zit al in het gereserveerde tijdsblok. Er wordt gevraagd om 20 minuten voor het einde van je tijdsblok de zwemhal te verlaten. Het omkleden bij aankomst zal gebeuren in de groepscabines, mannen en vrouwen gemengd, wat wil zeggen dat je je zwemkledij al moet dragen. De lockers kunnen wel gebruikt worden. Ook douchen vooraf is verplicht, maar na het zwemmen is het verboden. Aankleden kan wél in de individuele cabines.