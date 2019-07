Zware verkeershinder verwacht bij doorkomst Tour-karavaan (die door centrum Sint-Anna-Pede gaat) Michiel Elinckx

01 juli 2019

18u01 8 Dilbeek De doortocht van de Ronde van Frankrijk op zaterdag 6 juli zal voor heel wat verkeershinder zorgen.

De karavaan zal vanuit Anderlecht via de Appelboomstraat Dilbeek binnenrijden. Daarna gaat het peloton naar de Koeivijverstraat, de Rollestraat en de Roomstraat. Daar zal er naar boven gedraaid worden op de Doylijkstraat. Om 8.30 uur wordt het parcours volledig afgesloten. Tot 13.30 uur wordt het parcours volledig afgesloten. Waar mogelijk, worden lokale omleidingen voorzien.

Publiciteitskaravaan

Ruim voor de doortocht van de wielerwedstrijd maakt de publiciteitskaravaan reeds zijn opwachting in Dilbeek. Vanaf 10.30 uur zullen de eerste wagens passeren, het einde van de karavaan is voorzien rond 11 uur. Tussen de publiciteitskaravaan en de eigenlijke wielerwedstrijd is er een onderbreking van ongeveer anderhalf uur. Gedurende deze periode blijft het parcours afgesloten. Het peloton zal rond 12.30 uur Dilbeek binnenrijden. Pas na de volledige doortocht van het wielerpeloton en de aansluitende karavaan zal het parcours opnieuw opengesteld worden voor publiek.