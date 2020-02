Zware straffen gevorderd voor cannabisplantage in Brusselstraat WHW

18 februari 2020

18u19 1 Dilbeek Tien personen die betrokken zouden zijn geweest bij de uitbating van een cannabisplantage in Dilbeek riskeren celstraffen tot zeven jaar. Het gaat om de eigenaar van het pand waar de plantage van zo’n 2.000 planten aangetroffen werd, de man die de opdrachtgever zou geweest zijn en verschillende mensen die voor de planten zouden gezorgd hebben of hand- en spandiensten zouden geleverd hebben.

Begin 2019 kreeg de politie te horen dat er in een pand in de Brusselstraat in Dilbeek een cannabisplantage zou staan. Daarop werd besloten om het betrokken gebouw in de gaten te houden en al snel stelde de politie vast dat er heel wat mensen in het pand kwamen, ook al waren de rolluiken steevast gesloten. De telefoon van de eigenaar, de Italiaan D.V., werd ook afgeluisterd en daaruit bleek volgens het parket dat de man wist dat zijn huurders een plantage in het gebouw hadden gebouwd. Op 21 mei viel de politie dan binnen in het pand en trof er een plantage van zo’n 2.000 planten aan, verdeeld over vier kamers. “Er was al zeker twee maal geoogst. De plantage had dus al minstens 463.000 euro opgebracht”, aldus het parket. In totaal werden tien verdachten ingerekend, waarbij de eigenaar van het gebouw.

Die eigenaar riskeert nu 5 jaar cel, 7 jaar cel wordt gevorderd tegen de man die de opdrachtgever achter de plantage zou geweest zijn, en celstraffen van 1 tot 5 jaar voor de personen die voor de planten zouden gezorgd hebben of hand- en spandiensten zouden geleverd hebben. Een deel van de verdachten gaf zijn aandeel in de feiten toe maar anderen betwistten met klem dat ze van het bestaan van de plantage afwisten. Zo ook de eigenaar van het gebouw. Het vonnis valt over enkele weken.