Zomercafé viert Vlaamse feestdag (met Gene Thomas en twee gastartiesten) Michiel Elinckx

08 juli 2019

13u48 5 Dilbeek Op dinsdag 9 juli viert het zomercafé de Vlaamse feestdag. Onder meer Gene Thomas staat op de affiche.

De Vlaamse feestdag vindt plaats op donderdag 11 juli. Twee dagen eerder, op 9 juli, wordt deze feestdag al gevierd op het zomercafé. Zanger en presentator Gene Thomas grasduint samen met zijn muzikanten in de roemrijke geschiedenis van de Nederpop en de Engelstalige muziek die in Vlaanderen gemaakt is. De ‘Vlaanderen Boven Band’ brengt ook gastartiesten mee. Wie die artiesten zijn, blijft nog geheim. Het zomercafé start om 20 uur in de kasteelhoeve.