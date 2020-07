Zomercafé in augustus gaat niet door, ook kermissen tot oktober afgelast Amber Gys

29 juli 2020

13u17 0 Dilbeek De Zomercafés die in augustus gepland stonden worden afgelast. Ook de kermissen van Groot-Bijgaarden, Schepdaal en Dilbeek. Het gemeentebestuur laat weten dat het in de huidige omstandigheden een te groot risico is tot verdere verspreiding van het coronavirus.

Omdat de cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 blijven stijgen, worden een aantal evenementen afgelast en wordt het dragen van een mondmasker op verschillende plaatsen verplicht, maar overal aangeraden. Mondmaskers zijn verplicht in alle openbare gebouwen, de wekelijkse markten en in het recyclagepark. “Een ruimere verplichting komt er voorlopig niet, maar we rekenen op het gezond verstand van alle Dilbekenaren en bezoekers van de gemeente”, klinkt het bij de gemeente. “Hou steeds een mondmasker op zak zodat je het kan opzetten als je plots in een situatie terecht komt waar je moeilijk afstand kan houden van anderen.”

Afgelaste evenementen

De Zomercafés die in augustus gepland stonden, die elk jaar honderden bezoekers aantrekken, worden afgelast. Dit geldt ook voor de kermissen van Groot-Bijgaarden (28-30 augustus), Schepdaal (18-20 september) en Dilbeek centrum (2-5 oktober). “In de huidige situatie vormen dergelijke evenementen een te groot risico tot verder verspreiding van het coronavirus. De anderen evenementen in augustus, zowel publiek als privé, worden de komenden dagen opnieuw onder de loep genomen volgens de nieuwe maatregelen.”

De nieuwe verplichtingen in de horeca en bij evenementen zullen strikt worden opgevolgd door de politie. Wie de regels overtreedt, zal worden geverbaliseerd. Het is in ieders belang dat de situatie verbetert en zeker niet verslechtert. Daarom worden de cijfers van het aantal besmettingen nauw opgevolgd en zullen waar nodige lokale maatregelen genomen worden.