Zomaar Zomert stelt programma voor (met optredens van Willy Sommers en Wim Soutaer) Michiel Elinckx

03 juli 2019

15u43 2 Dilbeek Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juli vindt de 21ste editie van Zomaar Zomert plaats. De organisatie zorgde voor een goedgevuld programma.

Het festival wordt door de oud-leiding van Chiro Itterbeek en leden van JK Zomaar georganiseerd. Vrijdag 26 juli start Zomaar Zomert met ZomaarBike, een avondlijke mountainbiketocht door de Pajotse velden. ‘s Avonds is er een fuif, met dj White en Kaaprisun. Zaterdag wordt op gang getrapt met een petanquetoernooi om 13 uur. Vanaf 20.30 uur zijn er optredens in de feesttent. Daarin kon de organisatie enkele kleppers strikken. Onder meer Willy Sommers en Wim Soutaer & Charles Van Domburg treden op. Mensch, Erger je Niet, dj Avalonn en Twallie sluiten de avond af met een dj-set.

Loop- en wandeltocht

Wie een kater heeft op zondag, kan die uitlopen bij de Zomaarrun om 10 uur. Tijdens de middag is er paella. Om 13 uur is er kinderanimatie met een springkasteel en schminkstand. Vanaf 14 uur is er de Zomaarwandeling. Eindigen doet de organisatie met de Zomaarquiz vanaf 20 uur. Alle activiteiten starten op de weide aan Plankenstraat 23 in Itterbeek. Gedetailleerde info vind je op www.zomaarzomert.be.