Zo zag Hof Ter Smissen uit Thuis er binnenin echt uit Wim De Smet

12 augustus 2019

13u00 0 Dilbeek Vandaag werd gestart met Vandaag werd gestart met de sloop van het Hof Ter Smissen in Dilbeek. Voor veel Thuis-fans betekent dat ook het afscheid van een bekend decor.

De hoeve was voor her eerst in de serie te zien in 1996. Hof Ter Smissen was, in de serie, eigendom van Marianne Bastiaens en Jenny Verbeeck was de gerante. Op het einde van het zestiende seizoen, in 2011, ontstond er een brand in een van de hotelkamers en verdween de hoeve als decor uit de reeks.

Op het Hof Ter Smissen werden vooral buitenopnames gedraaid. Binnenin ziet het gebouw er helemaal niet uit zoals in de serie. De laatste echte bewoners van de hoeve verhuisden vorige week. Wij namen vandaag snel een kijkje in de oude, verlaten gebouwen van de hoeve. Hof Ter Smissen uit Thuis, maar dan wel in het echt.

