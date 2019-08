Zestiende trefdag voor oude tractoren trekt door Sint-Anna-Pede Michiel Elinckx

01 augustus 2019

15u30 16 Dilbeek Op zaterdag 3 augustus vindt voor de zestiende keer de trefdag met oldtimer tractoren plaats in Sint-Anna-Pede.

Om 11.30 uur vertrekken de oude tractoren aan de kapel van Sint-Anna-Pede. Daarna trekken ze door het Pajottenland, goed voor een traject van 35 kilometer. De tractoren stoppen 3 keer voor een verfrissing en een hapje. Bij aankomst is er een barbecue en om 20 uur start de afterparty. De Sint-Anna Tuffers zullen de hele dag in goede banen leiden. Inschrijven kan vanaf 10.30 uur in het centrum van Sint-Anna-Pede.