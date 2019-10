Zes maanden hinder in omgeving Hendrik Placestraat: Elia legt hoogspanningslijn aan Michiel Elinckx

03 oktober 2019

14u58 2 Dilbeek Vanaf 8 oktober werkt Elia verder aan de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn op het grondgebied van Groot-Bijgaarden. Ze verleggen hun werken naar de Kloostermuur, die daarvoor moet worden afgesloten.

Er wordt een omleiding voorzien langs de Bosstraat en de Brusselstraat. De werken duren tot eind november. In Hoogveld en Molenberg wordt het volledige wegdek vernieuwd en er worden over de hele as veilige fietspaden aangelegd. Brede voetpaden komen er niet, daarvoor is er geen ruimte genoeg in Hoogveld. In Molenberg wordt er aan een kant wel een apart voetpad aangelegd.

Einde eerste fase in 2020

Er wordt gestart op 11 oktober aan de straat zelf en op 22 oktober aan het kruispunt met de Hendrik Placestraat. Dan zal ook Elia in dit gedeelte de hoogspanningslijn vernieuwen. Voorlopig is het einde van de eerste fase voorzien op 27 maart 2020. De omleiding loopt via de Brusselstraat en de Bosstraat. Bewoners van de wijk ‘Achter d’abdij’ kunnen hun woningen bereiken via de Molenkouter en de Lindenberg. Bus 136 zal tijdelijk de Reinaertwijk niet bedienen en volgt een alternatief traject door vanaf de Kloosterstraat rechts de Robert Dansaertlaan op te rijden en via de Elzenstraat, Bosstraat en het Gemeenteplein onmiddellijk de Alfons Gossetlaan te nemen naar de Nieuwe Gentsesteenweg.