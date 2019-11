Zes maanden cel voor drievoudig partnergeweld WHW

07 november 2019

17u21 0 Dilbeek Een man uit Dilbeek is veroordeeld tot zes maanden cel voor drievoudig partnergeweld.

Op 28 maart 2017 sloeg de man zijn vrouw op het gezicht tijdens een fikse ruzie. De politie kwam erbij en zagen hoe de man lachend een uitleg gaf voor het geweld. “Ze is heel nerveus en dat irriteert me. Daarom gaf ik haar een klap.”

Op 25 januari 2018 irriteerde hij zich klaarblijkelijk opnieuw. Ook nu moest de politie tussenkomen omdat hij een glas tegen haar hoofd had gegooid. Op 13 oktober zag een getuige dan weer hoe hij haar over straat sleurde. De reden? Ze was naar zijn zin te laat thuisgekomen na het winkelen. Daarbovenop kwam de man nu niet opdagen op de rechtbank.