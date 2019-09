WZC Quietas steunt Alzheimer Liga (met onder meer verkoop van cupcakes) Michiel Elinckx

17u21 0 Dilbeek Rusthuis Quietas zal de komende maanden geld inzamelen voor de Alzheimer Liga. Het personeel maakt voor de gelegenheid cupcakes.

Net zoals in 2018 zet WZC Quietas zich in voor het goede doel naar aanleiding van de Warmste Week. Dit jaar kiest het woonzorgcentrum voor de Alzheimer Liga. Het personeel zet zich samen met zijn residenten en vrijwilligers in om zoveel mogelijk cupcakes te bakken. De cupcakes worden verkocht in zakjes van 4 stuks voor 5 euro. De cupcakes kunnen afgehaald worden op de jaarlijkse opendeurdag op zondag 22 september van 14 uur tot 18.30 uur. Iedereen kan cupcakes bestellen via quietas.kela@staff.armonea.be.