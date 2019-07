WZC Quietas onderneemt maatregelen tegen tropische temperaturen: "Voetbadjes én mobiele airco's” Michiel Elinckx

23 juli 2019

10u41 0 Dilbeek Ook voor de 124 senioren van woonzorgcentrum Quietas wordt het puffen en zweten. Met tropische temperaturen tot 38 graden is het niet eenvoudig om voor verkoeling te zorgen. “We moeten de warmte zoveel mogelijk buiten houden”, zegt rusthuisdirecteur Marc Derveaux.

Senioren zijn een van de meest kwetsbare groepen tijdens een hittegolf. Daarom onderneemt WZC Quietas verschillende maatregelen. “Alle ramen en deuren blijven zoveel mogelijk dicht”, vertelt directeur Derveaux. “We willen de warmte buiten houden. Daarom zal het personeel zoveel mogelijk kamers koel houden. Ons rusthuis maakt onder meer gebruik van mobiele airco’s, die nu ten volle gebruikt worden.”

Voetbadjes

Naast verkoeling is hydratatie een belangrijk punt. “Er zijn extra rondes, waarbij personeel rond komt met water en frisdranken. Bovendien zullen ook de maaltijden aangepast worden. We kiezen voor koude gerechten, zoals pasta’s of slaatjes. Onze senioren moeten zich comfortabel voelen. Tot slot zullen er ook voetbadjes geplaatst worden, waar onze bewoners dagelijks gebruik van zullen maken.”