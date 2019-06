WZC Koning Albert I stelt kasteelterras open voor het grote publiek tijdens zomervakantie Michiel Elinckx

30 juni 2019

09u49 0 Dilbeek Van 1 juli tot eind september stelt WZC Koning Albert I zijn kasteeldeuren open voor het grote publiek.

Tussen 15 uur en 19 uur is iedereen welkom om even te verpozen, met zicht op de Pedevallei. Bezoekers kunnen er genieten van een ijsje, een tapasbordje en een ruim aanbod aan streekbieren. Tijdens de drie zomermaanden is er een fototentoonstelling over de streek en het verleden van het kasteel. Wie vanuit het rustoord aan de wandeling ‘Blik van Bruegel’ wil beginnen, kan een aangepaste RouteYou-kaart aanvragen.