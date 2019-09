Wordt het Pampoelhuis openbaar verkocht? Gemeenteraad stemt dinsdag over toekomst Michiel Elinckx

19 september 2019

16u06 4 Dilbeek Op de komende gemeenteraad wordt er beslist over de toekomst van het Pampoelhuis. Het gemeentebestuur stelt voor om het voormalige gemeentehuis van Groot-Bijgaarden openbaar te verkopen, maar dat is zeer tegen de zin van CD&V.

Het Pampoelhuis maakte ooit deel uit van de historische pampoelhoeve van Ganshoren dat in 1933 door Raymond Pelgrims de Bigard werd heropgebouwd om als gemeentehuis te dienen van Groot-Bijgaarden. Het gebouw is al sinds 1940 beschermd en diende de voorbije decennia als thuis voor het OCMW, de cultuurdienst en de politie. Het Dilbeekse gemeentebestuur zoekt al enkele jaren naar een oplossing voor het leegstaande Pampoelhuis. In 2016 werd, in samenwerking met Agentschap Onroerend Erfgoed, een onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe bestemming. Ondanks het onderzoek bleef het oorverdovend stil rond het Pampoelhuis.

Knoop doorhakken

Maar daar komt mogelijk verandering in. Het gemeentebestuur wil het gebouw openbaar verkopen. Ook het schoolmeestershuis zal verkocht worden. Eventueel kan het aanpalende schoolgebouw bij de verkoop betrokken worden. Komende dinsdag zal de gemeenteraad beslissen over een mogelijke verkoop. “Dat we het gebouw willen verkopen, is geen nieuws. Wij moeten nu eindelijk eens de knoop doorhakken”, vindt schepen van Gebouwen Diane Van Hove (N-VA). “In 2016 werd de studie besteld om naar de toekomstmogelijkheden te kijken, maar het stond vast dat de gemeente Dilbeek niet kon instaan voor een renovatie. Die studie geeft een goed overzicht weer voor mogelijke kopers. Daarnaast weten wij dat er veel geïnteresseerde kopers zijn. De mensen van Groot-Bijgaarden mogen op hun twee oren slapen: het gebouw is historisch beschermd en blijft onaangeroerd. Het pand staat momenteel enkel te verkommeren, dus het is tijd dat er verandering komt.” Als er een verkoop komt, zal het Dilbeekse gemeentebestuur evenwel nog een stok achter de deur hebben. “Wij mogen altijd de verkoop blokkeren als de toekomstplannen ons niet aanstaan. Je kan natuurlijk niet alles in zo’n historisch gebouw doen. Via een makelaarsplatform zullen wij verschillende voorwaarden opleggen.”

Dilbeeks kroonjuweel

Het agendapunt zal alleszins niet gesteund worden door CD&V. De partij vindt het Pampoelhuis een van de kroonjuwelen van Dilbeek. “Het Pampoelhuis is een beschermd monument en als beeldbepalende gebouw in het centrum van Groot-Bijgaarden één van de kroonjuwelen van het Dilbeekse patrimonium”, vindt oppositielid Jef Vanderoost (CD&V). “Bovendien huisvest het aanliggende schoolgebouw al decennia lang een filiaal van de academie van Sint-Agatha-Berchem. Aangezien er geen plan is om dit filiaal ergens anders te huisvesten, zet een verkoop honderden leerlingen op straat en krijgt het culturele aanbod in de deelgemeente zo een zware klap.”

Alternatieve locatie

Schepen Van Hove is niet akkoord met de reactie van Vanderoost. “Wij gaan die mensen niet zomaar op straat zetten”, aldus Van Hove. “Als het gebouw wordt verkocht, zullen wij rond tafel zitten om een alternatieve locatie te zoeken. Dat geld zowel voor de academie als voor de afdeling familiekunde.”