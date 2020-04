Woonzorgcentrum Breugheldal krijgt 133 testkits toebedeeld: “Maar die zijn nog niet aangekomen” Amber Gys

13u11 0 Dilbeek Woonzorgcentrum Breugheldal is één van de centra waar testkits voor Covid-19 worden bedeeld. Maar die zijn nog niet toegekomen, momenteel testte daar vorige week al een persoon positief op het coronavirus.

Heel wat woonzorgcentra uit onze regio krijgen testkits toebedeeld. Zo ook WZC Breugheldal in Dilbeek, al zijn die nog niet aangekomen. “Wij krijgen hopelijk binnenkort de 133 tests voor ons personeel en de bewoners”, klinkt het. Er wordt vermoed dat ze bij de eerste lading testkits zitten omdat ze de dagelijkse registratie nauwkeurig hebben opgevolgd. In datzelfde woonzorgcentrum werd vorige week al één bewoners positief getest op het coronavirus. “Deze persoon werd meteen in isolatie geplaatst en alle bewoners en personeelsleden werden hiervan op de hoogte gebracht.”

Volgens schepen van Welzijn Walter Zelderloo mag de gemeente zich gelukkig prijzen. “Het is dankzij alle mensen die bij ons 24/7 in de zorg werken, dat we nog geen grote uitbraak hebben gehad. Die mensen offeren zich op voor de medemens en dat is prachtig.” Zelderloo benadrukt dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om op voorhand ondernemende stappen te zetten nog voordat het virus echt was uitgebroken.