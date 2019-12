Woning onbewoonbaar nadat kerstboom vuur vat Tom Vierendeels

23 december 2019

20u09 1 Dilbeek Een woning in de Veldeke in Dilbeek is tijdelijk onbewoonbaar na een korte maar hevige brand. Het vuur ontstond vermoedelijk aan of in de buurt van een kerstboom. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig.

De bewoonster merkte de brand rond 19 uur op toen ze thuis arriveerde. Ploegen uit Lennik en Dilbeek van de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse. Bij hun aankomst stond de woonkamer al in lichterlaaie. Ook een raam aan de straatkant sprong door de hitte. Het vuur kon uiteindelijk beperkt blijven tot de woonkamer, maar overal in de woonst is rookschade waardoor het huis tijdelijk onbewoonbaar is. Het gezin met vier kinderen kan bij familie terecht.

Gezien de grote schade is het moeilijk te achterhalen waar het vuur ontstond, maar het heeft er alle schijn van dat de brand aan of in de buurt van de kerstboom startte. Het zou evenwel om een vals exemplaar gaan. Of oververhitting of een defect aan de kabel van de verlichting aan de oorzaak ligt is onduidelijk.