Wolsemstraat en Lange Veldstraat 9 maanden afgesloten vanaf 26 augustus Michiel Elinckx

25 augustus 2019

12u56 0 Dilbeek Vanaf maandag 26 augustus gaat fase 2 van start van riolerings- en wegeniswerken in de Lange Veldstraat en Wolsemstraat .

De gemeente Dilbeek zal een nieuw gescheiden rioleringsstelsel installeren en het wegdek volledig vernieuwen. Fietsers kunnen niet passeren, er is een alternatieve route voorzien. Doorgaand verkeer kan onder meer een omleiding volgen via de Bodegemstraat, Smissenbosstraat en Lange Haagstraat. De werken duren zeker tot 15 mei 2020. De buurtbewoners werden eerder via twee bewonersvergaderingen op de hoogte gebracht van de werken.