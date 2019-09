Winkeldief steelt volwassenenkledij ‘voor zijn zes kinderen’ WHW

30 september 2019

17u56 0 Dilbeek Een winkeldief riskeert 7 maanden cel nadat hij kledij had gestolen in een E5 mode-filiaal in Dilbeek. “Ik wilde mijn zes kinderen belonen voor hun goede rapporten”, was zijn excuus. “Wel vreemd dat hij dan kledij voor volwassenen had gestolen”, merkte de rechter op.

Op 28 juni kreeg de politie een melding binnen van een winkelbediende dat een dief gevlucht was met een zak vol kleding. De agenten kamden de buurt uit en merkten op een parking even verder een man op die aan het signalement beantwoordde. Naast hem lag een zak vol kleren. “Niet van mij”, probeerde hij eerst nog maar toen de winkelbediende hem herkende ging hij toch door de knieën, “mijn zes kinderen hadden zo’n goed rapport dat ik hen wilde belonen. Daarom heb ik gestolen.” Of hij met deze uitleg veel punten gewonnen heeft bij de rechter valt af te wachten. “Hij had toch kledij voor volwassenen gestolen?”, merkte deze immers op. De man zelf was niet komen opdagen en kon dus geen zinnige uitleg meer verzinnen. Uitspraak op 28 oktober.