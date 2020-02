Winkeldief krijgt bijkomende straf van 6 maanden voor 20 (!) diefstallen Wouter Hertogs

16u21 0 Dilbeek Een Russische twintiger is veroordeeld tot een bijkomende celstraf van 6 maanden voor maar liefst 20 winkeldiefstallen. Eerder werd hij al veroordeeld voor 14 andere diefstallen.

De voedingsbodem van de vele diefstallen ligt in de drugsverslaving van de man. Om dit te bekostigen ging hij in elke Dilbeekse winkel langs om drank, rook- en etenswaren te stelen. Toch was er 1 positief punt aan zijn veroordeling. Enkel het deel dat hij in voorlopige hechtenis doorbracht werd als effectief uitgesproken, de rest met uitstel. De onverbeterlijke winkeldief mag in de loop van de dag dus de gevangenis verlaten.

Bij een van deze diefstallen kwam een kennis van hem mee. Ondanks dat hij duidelijk op de camerabeelden stond hield hij toch vol dat hij daar niet was. Uiteindelijk kreeg hij een werkstraf van 80 uur.