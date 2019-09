Wim (32) werd 9 jaar geleden aangereden op de N8, familie vraagt nu bijna 4 miljoen euro schadevergoeding Tom Vierendeels

09 september 2019

18u27 0 Dilbeek De familie van Wim Ost (32) uit Dilbeek vraagt negen jaar nadat hij op de Ninoofsesteenweg werd aangereden een schadevergoeding van ongeveer 4 miljoen euro. Een hoog bedrag dat opgemaakt werd op basis van zijn te verwachten loon als burgerlijk ingenieur, begeleidingskosten, enzovoort.

Wim stak op 23 april 2010 op 22-jarige leeftijd de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Baron Robert de Vironlaan over met de fiets aan de hand. Een bestuurder negeerde het rode licht en schepte de twintiger op. “De fiets werd 33 meter verder gekatapulteerd en Wim eindigde op de motorkap van de wagen die aan de overkant van de steenweg tot stilstand kwam”, aldus advocaat Dirk Schutyser. “Dagenlang lag hij in coma en werd er voor zijn leven gevreesd, terwijl het nadien lang afwachten was of de vegetatieve toestand permanent zou zijn.” De strafrechtelijke zaak waarbij de chauffeur zijn straf kreeg, vond in 2011 plaats. In navolging daarvan werd een deskundige aangesteld om de impact op het leven van Wim, zijn ouders, broer en zussen te bepalen en ook de gevolgen daarvan.

De burgerlijke belangen van de zaak werden maandag voor de Halse politierechtbank behandeld nadat de deskundige in april 2016 het eindverslag af had. Politierechter Dina Van Laethem zal nu moeten oordelen hoeveel de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij de familie moet uitbetalen. En dat bedrag valt enorm te noemen. De totale schade wordt door de advocaat van de familie berekend op 4.177.870 euro, maar intussen betaalde de verzekeringsmaatschappij al een deel uit waardoor momenteel nog 3.814.838,17 euro wordt gevraagd.

Lange duur

“Het duurde zo lang omdat de deskundige een datum moet vastpinnen waarop de situatie niet meer zal wijzigen en de toestand van het slachtoffer zowel binnen twintig als veertig jaar niet meer zal wijzigen”, verduidelijkt meester Schutyser. “Men hoopte altijd op een positieve ommekeer waardoor dit altijd maar vooruitgeschoven werd. Daarnaast werden ook nog andere experten aangesteld die elk hun onderzoek hadden. Het door ons opgestelde bedrag is op basis van uitgaven voor bijvoorbeeld het ziekenhuis, dagcentra, thuisbegeleiding en instellingen. Ook een tandenborstel voor in het ziekenhuis en een chocomelk tijdens een uitstap met het centrum werden daarin opgenomen. Het stoort mij dat de tegenpartij moeilijk doet over deze zaken van enkele euro’s op zo’n groot bedrag.”

Mislopen toekomst

Maar ook de beloftevolle mislopen toekomst wordt mee in rekening gebracht. “Hij zat in zijn laatste jaar burgerlijk ingenieur”, gaat het verder. “Het vermoedelijke loon tot zijn pensioen en het pensioengeld tot het overlijden worden ook mee in rekening gebracht. Ook de kosten van het dagcentrum in de toekomst worden opgenomen. Die kosten zijn allemaal moeilijk in te schatten en daarom worden indicatieve tabellen en percentages gebruikt.” En daarover wordt nu gediscussieerd over welke percentages exact gebruikt moeten worden en of tabellen al dan niet juist geïnterpreteerd worden. “Maar in het laagste geval zal de maatschappij nog altijd op meer dan 2 miljoen euro uitkomen”, besluit Schutyser.

Geheugenproblemen

“Wim leeft momenteel van dag tot dag”, zegt vader André die de zitting ook bijwoonde. “Stappen lukt, maar het is vooral het geheugen dat hem in de steek laat. Zo kan hij op restaurant naar toilet gaan, maar de weg naar onze tafel terugvinden, lukt niet meer. Op de vraag wat hij gisteren heeft gedaan, kan hij niet antwoorden. Hij heeft al die jaren gestudeerd en alles is hem met een flits ontnomen. Voor ons is het opnieuw een klein kind in huis hebben, in plaats van de twintiger die met zware studies bezig was. Dat het allemaal zo lang aansleept, weegt wel door. En als de tegenpartij tegen het vonnis in beroep gaat, wat we uiteraard niet hopen, zijn we helaas weer enkele jaren verder.”

De beslissing van de zaak valt op 6 november.