Wil jij de geschiedenis van Coca-Cola achterhalen? Kom dan naar de Cola-beurs Michiel Elinckx

11 oktober 2019

16u42 1 Dilbeek Coca-Cola bestaat honderd jaar in België, en dat wordt gevierd met een feestelijke beurs in CC Westrand.

Op zondag 24 november strijkt de beurs neer in CC Westrand. Tijdens de tentoonstellingen komen bezoekers meer te weten over de geschiedenis van de populair frisdrank door reclameaffiches sinds 1919 en oude Coca-Cola tekenfilm, die geprojecteerd worden op het grote scherm. De deuren openen om 10 uur. Omstreeks 16 uur sluit de beurs. De inkom is gratis.