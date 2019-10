Wijngaardstraat tijdelijk eenrichting door vervanging van betonplaten Michiel Elinckx

22 oktober 2019

13u54 0 Dilbeek In de Wijngaardstraat wordt van 22 oktober tot en met 29 november éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Jan de Trochstraat richting Ninoofsesteenweg.

De maatregel komt er door werken. Een aannemer zal de betonplaten op de weg vervangen. Automobilisten kunnen de Wijngaardstraat tijdelijk niet meer inrijden via de Ninoofsesteenweg. Er is een omleiding voorzien via de Jan de Trochstraat.