Wijkraad Kaudenaarde verzet zich tegen bouw appartementen: “We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag” Amber Gys

27 mei 2020

16u40 0 Dilbeek Een woning die dateert uit de Eerste Wereldoorlog op de Kaudenaardestraat in Dilbeek zal binnenkort plaats moeten ruimen voor appartementen. De wijkraad Kaudenaarde is helemaal niet gediend met de bouwaanvraag. “ We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag op dit erfgoed en groen”, klinkt het. Bewoners kunnen nog tot eind juni een bezwaarschift indienen.

De Kaudenaardewijk is een leef- en woonwijk net naast de het centrum met het Regina Caeli onderwijs er vlak naast. Wat maakt dat er veel beweging is van schoolgaande jongeren en gezinnen. Op het eerste zicht zijn de meeste huizen in de wijk éénsgezinswoningen met die met groen karakter omgeven zijn. Enkele jaren geleden zagen de wijkbewoners nog hoe oude huizen en groen op de straat plaats moesten maken voor appartementen op de Rozenlaan.

Bij de bewoners was het dan ook een hele schok wanneer ze een nieuwe bouwaanvraag zagen in hun straat. “Grond is schaars, daar zijn we ons van bewust, maar begin deze week was onze verontwaardiging groot bij het aanschouwen van een deels weggestopt bordje met daarop een bouwvergunningsaanvraag voor zes appartementen in de tuin van een aanpalend aan de woning”, zegt Jos De Greef, voorzitter van de wijkraad. “De desbetreffende woningen staan trouwens op de lijst van bouwkundig erfgoed.”

Eerste Wereldoorlog

De bebouwing in deze straat is de oudste van de wijk en dateert al van voor de Eerste Wereldoorlog met specifieke kenmerken en een stijl met cottage-karakter. Het huis staat aan de overkant van de dreef en de Sint-Alenakapel die sinds 1987 een beschermd dorpsgezicht is. “Het nieuwe bouwwerk is niet conform met het woonkarakter van de wijk, doorbreekt de groencorridor en we vrezen voor het verloren gaan van de prachtige kastanjelaar die bepalend is voor het mooie straatbeeld”, vult bezorgde buurvrouw Annemie Elsocht aan.

Het huis behoorde toe aan overleden schilder Julien Fischer en werd later overgedragen op zijn dochter, wat het huis een extra emotionele waarde geeft. “Door de zes extra woongelegenheden op een perceel van meer dan 4 are, wordt de bouwdichtheid te hoog en verliest de villa zijn specifieke karakter.” Volgens de huidige plannen wordt er een ondergrondse parkeergarage voorzien. “Los van het feit dat het voldoende zal zijn, is de inrit van zo’n verkeersgarage niet combineerbaar met het toenemende fietsverkeer. Twee prachtige zijgevels zullen worden afgebroken zodat ze er een modern bouwwerk van kunnen maken.”

Bezwaarschriften en petitie

De buurtbewoners houden zich bij hun standpunt en roepen de gemeente op om de bouwvergunning af te keuren. “Toon respect voor het bijzonder leefbare karakter van deze wijk en zijn bewoners. We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag op dit erfgoed en groen.” Momenteel heeft de gemeente een openbaar onderzoek gestart waarbij alle wijkbewoners bezwaarschriften voor kunnen indienen. Het wijkcomité zelf heeft een petitie gestart tegen de nieuwbouw.

Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA LvBurgemeester) heeft iedereen het recht om een bezwaarschrift in te dienen. “Alle mensen die dat wensen kunnen de plannen inkijken op het gemeentehuis. Momenteel is er een openbaar onderzoek lopende waarbij de mensen tot 17 juni bezwaarschriften kunnen indienen. Daarna komen alle bezwaren bij de dienst ruimtelijke ordening terecht om geanalyseerd worden. Deze mensen geven daar een advies op zodat dit nadien naar college komt. Van daaruit wordt dan een beslissing gemaakt.”