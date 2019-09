Werkstraf voor dertiger die door het lint gaat tegen zijn ouders WHW

25 september 2019

17u34 0 Dilbeek Een 36-jarige man uit Dilbeek is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor een incident met zijn ouders. De man ging volledig door het lint toen zijn vader hem geld weigerde. Hierop schoot hij in het wilde weg. Gelukkig raakte niemand gewond.

De man was na een eerdere veroordeling aan lagerwal geraakt. Hij geraakte niet meer aan werk en zocht zijn toevlucht in drank en drugs. Toen zijn vader in de nacht van 29 op 30 mei weigerde hem nog geld te geven sloegen de stoppen door bij de dertiger. Hij viel zijn vader aan, die zich hierop met zijn moeder in hun slaapkamer verschanste. Van daaruit konden ze de politie alarmeren. Ondertussen had zijn zoon een geweer gepakt en begon, zittend op zijn bed, in het wilde weg te schieten. Toen de agenten ter plaatse kwamen zagen ze hoe de vader zich een weg naar buiten trachtte te banen voorbij zijn zoon.

Hond

“Ik heb er spijt van. Ik was buiten mijn zinnen”, vertelde de zoon tegen de rechter. De man liep eerder een celstraf van 38 maanden op. Mede hierdoor kon hij geen job krijgen. “Hij is na de feiten bij een psychiater geweest. Hij staat op een wachtlijst om enkele maanden behandeld te worden. Veel zin heeft hij hier echter niet in omdat hij zijn hond gaat missen”, aldus zijn vader ter zitting. De rechter gaf hem een werkstraf.