Werken in De Vililierslaan en Sleutelpasstraat: doorgaand verkeer twee dagen niet mogelijk Michiel Elinckx

25 september 2019

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september wordt in De Villierslaan en de Sleutelplasstraat het asfalt vernieuwd. Daardoor is doorgaand verkeer er op die dagen niet mogelijk.

In de Sleutelplasstraat gaat het om het gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg en het gedeelte tussen de Moortebeekstraat en de Palokestraat. De De Villierslaan wordt volledig vernieuwd. Op zondag 29 september om 7 uur wordt de straat terug open gesteld. Inwoners krijgen een brief met alle info in de bus.