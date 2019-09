Werken aan nutsleidingen in Vlasendaalstraat: einde voorzien op 4 oktober Michiel Elinckx

13u59 0 Dilbeek In de Vlasendaalstraat zijn de uitbreidingswerken begonnen van het het water-,elektriciteit- en gasnet.

De werken moeten uitgevoerd worden in opdracht van De Watergroep en zullen in 7 fases verlopen. Elke fase duurt ongeveer 3 tot 4 dagen. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 4 oktober.