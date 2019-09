Welzijnscampus houdt opendeurdag: bezoekers maken kennis met alle diensten Michiel Elinckx

16 september 2019

15u44 2 Dilbeek Op 19 oktober gaan de deuren van Welzijnscampus Nieuwenbos open voor iedereen van 14 uur tot 17 uur.

Bezoekers krijgen de kans om kennis te maken met alle partners en hun dienstverlening. Iedereen krijgt en hapje en een drankje aangeboden. Daarnaast kan je een kijkje nemen in de bureaus en een praatje maken met de medewerkers. Tijdens de opendeurdag worden verschillende workshops aangeboden. Voor de allerkleinsten wordt animatie voorzien. De Welzijnscampus Nieuwenbos is gevestigd aan de Bosstraat in Groot-Bijgaarden.