Welke toekomst heeft de site Castelhof nog en hangt een verkoop in de lucht? Tom Vierendeels

03 februari 2020

20u46 0 Dilbeek Het Dilbeekse gemeentebestuur denkt na welke toekomst weggelegd is voor de site van het Castelhof. Of die site een toekomst in Dilbeekse handen heeft is niet duidelijk. Vooral het hoge kostenplaatje voor een renovatie doet het bestuur nadenken. “Maar hoe dan ook al er altijd een alternatief zijn voor zaken die verdwijnen”, verzekert schepen Anneleen Van den Houte.

Dat het gemeentebestuur van plan is om JC Castelhof te verkopen vindt Van den Houte (N-VA LvBurgemeester) veel te kort door de bocht. “Opgeklopt door de oppositie op de gemeenteraad en op sociale media”, zegt ze daarover. Momenteel is er op de site een kapel gelegen waarin fuiven doorgaan, enkele veel gebruikte repetitieruimtes en twee zaaltjes met een keuken die ook regelmatig gebruikt worden. In het poortgebouw hebben zowel Cultuurregio als Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei hun kantoren. “Het enige wat momenteel vast staat is dat we onderzoeken wat er met de site moet gebeuren”, verduidelijkt de schepen. “Op welke manier kunnen we die site een betere invulling geven? Het domein is sinds de jaren negentig in handen van de gemeente en het was altijd het doel om het als jeugdcentrum te laten fungeren. Maar momenteel staat anderhalf gedeelte van de volledige site leeg.”

En het is vooral daar dat het schoentje knelt. “Dat leegstaande deel zou gerenoveerd moeten worden”, luidt het; “Maar dat kost een pak geld. Daarom willen we nu duidelijk onderzoeken wat de noden zijn en wat het zou kosten. We stellen ons bij die oefening ook de vraag of het wel verantwoord is om met geld van de belastingbetaler dat domein te renoveren. We spreken hier dan al snel over tientallen miljoen euro’s. Het is niet zo dat de site heel actie gebruikt wordt en het daar elke dag ‘vollenbak’ is, dus dan stellen we ons de vraag of we dat in stand moeten houden.”

De site biedt wel voldoende opportuniteiten voor ook andere functies. “Denk maar aan co-housing”, zegt Van den Houte. “Al dan niet in handen van de gemeente of van een firma. Het is een woonvorm die nog niet aanwezig is in Dilbeek. Het zou op die locatie met een bushalte en treinstation in de buurt ideaal zijn voor jonge gezinnen. Maar momenteel is het gebied ingekleurd als parkgebied of gebied van algemeen nut, dus er zal sowieso nog moeten bekeken worden wat er allemaal kan.”

De baseline is dan ook duidelijk voor de schepen: “Het is nog veel te vroeg om een oordeel te vellen en er moet nog veel studiewerk gebeuren”. Een verkoop van de gebouwen behoort dus wel tot de mogelijkheden. “Maar dan zal er voor alles wat bij Castelhof wegvalt een alternatief aanwezig zijn”, verzekert ze. “Zo is er bijvoorbeeld de feestzaal van de Westrand waar we bekijken of het een fuifzaal kan worden. Daar zit je ook ver van buurtbewoners en er is een grote parking voorzien terwijl de zaal zelf dezelfde capaciteit heeft als de kapel van het Castelhof. We willen sowieso blijven inzetten op jeugd en die ook ondersteunen. Een fuifzaal zal er altijd zijn. De ervaring om zelf iets te organiseren die ze later kunnen meenemen in hun beroepsleven willen we hen niet ontnemen.”