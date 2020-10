Wegen en Verkeer maakt plannen om spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en Ternat op E40 aan te leggen Amber Gys

09 oktober 2020

15u52 3 Dilbeek Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van een spitsstrook op de E40 richting Gent/Oostende. Wanneer de spitsstrook aangelegd zal worden, is nog niet bekend. Eerst maakt Wegen en Verkeer de komende jaren werk van een aantal aanpassingen aan de E40.

De nieuwe spitsstrook zou er meer bepaald tussen Groot-Bijgaarden en Ternat bijkomen. De spitsstrook wordt zo’n 6.5 kilometer lang en zal van het servicestation van Groot-Bijgaarden lopen tot aan het eerstvolgende op- en afrittencomplex van Ternat. Volgens AWV komt de spitsstrook er om de avondspits vlotter en veiliger te maken. De verschillende grote verkeersstromen die bij elkaar komen, zijn momenteel niet bevordelijk voor de veiligheid.

Wanneer de spitsstrook zelf aangelegd zal worden, is nog niet bekend. Eerst maakt het AWV de komende jaren werk van een aantal aanpassingen aan de E40. Zo werd er onlangs gestart met werken aan de toegangs- en uitgangswegen van het servicestation van Groot-Bijgaarden. Een van de komende jaren vervangt AWV de ‘bovenbrug’ van de Jozef Mertensstraat/Kortemansstraat in Groot-Bijgaarden, die is volgens het agentschap dringend aan vervanging toe. Deze aanpassingen zijn nodig om op termijn de spitsstrook te kunnen aanleggen aangezien de pijlers van de huidige brug de aanleg van een spitsstrook beletten.