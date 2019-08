Weekendcontroles in Dilbeek: 171 bestuurders geflitst en 56 overtredingen vastgesteld Tom Vierendeels

26 augustus 2019

18u06 0 Dilbeek De lokale politiezone Dilbeek heeft afgelopen weekend verschillende verkeerscontroles gehouden. Die werden onder meer gericht naar de bezoekers van Jospop in Schepdaal. Dertig foutparkeerders kregen een GAS-boete.

Op vrijdag controleerde de politie in de omgeving van Jospop terwijl op zaterdag en zondag uitgeweken werd naar de Pastoor Cooremansstraat in Groot-Bijgaarden. Er reden ook ploegen rond die op regelmatige basis wagens uit het verkeer haalden. In totaal werden zo 155 bestuurders onderworpen aan een ademtest: twee bleken te diep in het glas gekeken te hebben. Alles samen werden ook 26 verkeersovertredingen vastgesteld en dertig GAS-boetes uitgeschreven voor verkeerd parkeren. Onder de overtredingen: verboden wapendracht en rijden zonder rijbewijs.

Snelheidscontroles

Zaterdag werd ook de flitswagen van stal gehaald. In de onlangs heraangelegde Dansaertlaan passeerden 140 van de 747 voertuigen te snel langs de lens. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 92 kilometer per uur. Onlangs werd daar nog een derde van de gecontroleerden geflitst bij een controle. De volgende controle vond plaats op de Ninoofsesteenweg op een locatie waar zeventig kilometer per uur gereden mag worden. Van de 1.150 gecontroleerden reden 31 bestuurders te snel. Een bestuurder dacht op een snelweg te rijden en tikte af op 117 kilometer per uur.