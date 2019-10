Wauw! Dilbeekse basisscholen zamelen duizend stuks speelgoed in voor goed doel Michiel Elinckx

15 oktober 2019

16u20 0 Dilbeek Zes Dilbeekse basisscholen zamelden zowat duizend stuk speelgoed in voor kinderen die het minder goed hebben. De actie kadert in de internationale dag van de armoede op 17 oktober en wil kinderen en hun ouders bewust maken van het stijgende probleem van kinderarmoede.

Hoewel het niet altijd zichtbaar is, blijkt uit cijfers van Kind & Gezin dat ook in Dilbeek kinderarmoede een groeiend probleem is. Nu al groeit 1 op de 10 van de Dilbeekse kinderen op in armoede en dat cijfer blijft stijgen. “We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten”, zegt schepen van welzijn Walter Zelderloo (Open VLD). “Met bewustmakingsacties als deze zorgen we er voor dat dat niet gebeurt.” Om zowel kinderen als ouders te sensibiliseren, hield de gemeente Dilbeek een grote inzamelactie samen met zes Dilbeekse scholen: BSGO! De Vlinder, Jongslag, ‘t Keperke, Trip Trap, De Klimop en De Kriebel.

Weggeefwinkel

Alle kinderen konden thuis zelf een speelgoed kiezen om weg te schenken en brachten het mee naar school. Op die manier zamelden de leerlingen in totaal bijna 1.000 stuks speelgoed in. Het speelgoed zal via het OCMW verdeeld worden via de weggeefwinkel zodat dit jaar met Sinterklaas en Kerstmis elk kind een cadeau krijgt.