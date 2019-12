Waterlek in Stationsstraat: rusthuizen wassen bewoners met opgewarmd flessenwater en kapsalons moeten sluiten Tom Vierendeels

09 december 2019

20u09 10 Dilbeek Dilbekenaren moesten de afgelopen dagen creatief zijn om de verminderde watertoevoer na het nieuwste waterlek op te vangen. Kapsalons sloten al de deuren terwijl rusthuisbewoners gewassen worden met flessenwater dat opgewarmd wordt in een waterkoker. Sinds maandagnamiddag zou de druk wel overal verbeterd moeten zijn.

Al twee weken ondervinden inwoners van Schepdaal, Itterbeek en Lennik op veelal zeer onregelmatige basis hinder met hun kraantjeswater door waterlekken in de Stationsstraat. Het jongste lek in de grote transportleiding van Farys werd woensdag opgemerkt en wordt sinds vrijdag aangepakt. De Watergroep takt voor de distributie naar de klanten water af van die leiding met verminderde druk en soms helemaal geen water in sommige delen van Dilbeek en Lennik tot gevolg. Tot overmaat van ramp raakte een aannemer maandag in de Hoogveld nog een leiding van De Watergroep via dewelke een herschakeling gebeurde.

“Ik heb de zaak al moeten sluiten”, zucht Melissa Deknop van Kapsalon Melissa op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. “Op 25 november begonnen de problemen en soms kwam er zelfs helemaal geen water uit de kraan. Op 28 november heb ik de deuren noodgedwongen moeten sluiten en een tiental klanten moeten afbellen. En nu vrijdag begonnen de problemen opnieuw. Zaterdag kon ik ‘s ochtends nog twee klanten ontvangen, maar vanaf 9 uur was het opnieuw gedaan. Een klein straaltje water dat amper opwarmde kwam nog uit de kraan. Daar betalen de mensen niet voor. Gelukkig zijn al mijn klanten lieve mensen die begrip hebben voor de situatie. Ik kan wel mensen verplaatsen, maar er komt een heel drukke periode aan.”

Compensatie

En de schrik zit er wel in bij de kapster. “Nergens krijg je degelijke informatie”, zegt ze. “De Watergroep kon mij vandaag (maandag red.) ook niet zeggen dat de problemen deze week effectief opgelost zullen zijn. Als ik een klant verplaats, kan ik niet weten dat er die dag geen problemen zullen zijn. Daarnaast woon ik met mijn gezin boven mijn zaak en daar is de druk nog minder. Wassen moeten we uitstellen en tanden poetsen en koken moeten we met flessenwater doen. Ik zou voor al de misgelopen inkomsten ook graag een compensatie of korting ontvangen want de factuur zal wel gewoon de bus belandden.”

Rusthuizen

In rusthuizen moesten ze zich ook al enkele keren behelpen. In het wzc Breugheldal van het OCMW werden bewoners al gewassen met vochtige doekjes die normaal enkel op de palliatieve afdeling gebruikt worden, het zogenaamde ‘droog wassen’. De Watergroep leverde er bij het vorige lek wel grote waterbidons. Maandag viel bovendien de wasmachine van de wasserette uit omdat er te weinig water was. In het wzc Koning Albert I van de groep Armonea gaan ze anders te werk. Daar wordt flessenwater opgewarmd in een waterkoker om de bewoners te wassen. De kok kon maandagochtend gelukkig nog snel enkele flessen water vullen om de koffies enzovoort overdag klaar te maken.

Regenwater

Tot slot is het ook voor ‘gewone inwoners’ behelpen. “Een bad heb ik onlangs pas om 22.45 uur kunnen nemen”, zegt Roger Van Cutsem (81) uit de Molenbergstraat. “Het Wit-Gele Kruis komt hier om mijn vrouw te verzorgen. Daarom ben ik ook al bij een buur regenwater moeten gaan halen. Voorts behelpen we ons ook met flessenwater. Waarom komen ze geen water bedelen? We worden ook niet op de hoogte gehouden. Een buurman belde al een paar keer naar De Watergroep, maar krijgt enkel te horen dat ze bezig zijn met het probleem. Sinds maandagnamiddag lijkt alles in orde, maar voor hoe lang? Het blijft bang afwachten.”

Onduidelijkheid

“Vandaag vonden na overleg met Farys en Vivaqua nog verdere herschakelingen plaats”, valt bij De Watergroep te horen. “Hierdoor zou er een drukverbetering waarneembaar moeten zijn in Itterbeek, Dilbeek en de hoge punten van Lennik. We moeten uiteraard blijven wachten op de herstelling van de defecte leiding, maar we hopen dat we het comfort voor onze klanten konden verbeteren. De situatie zal morgen (dinsdag red.) opnieuw geëvalueerd worden. Of er geen problemen meer gaan zijn of wanneer ze volledig opgelost gaan zijn kunnen we nog niet met zekerheid zeggen.” In de weekendkrant werd iemand van De Watergroep overigens foutief geciteerd, waarvoor onze excuses.