Watergroep vraagt waterlekken onmiddellijk te melden, definitief herstel transportleiding loopt vertraging op Tom Vierendeels

10 januari 2020

16u56 3 Dilbeek De Watergroep roept inwoners op om een waterlek zo snel mogelijk te melden. Door het gebruik van oudere leiding bij het herkoppelen, kunnen nieuwe lekken ontstaan die lokaal voor hinder kunnen zorgen. Volgens Farys zal het herstel van de hoofdleiding in de Stationsstraat dan weer langer duren.

“Doordat oudere netten gebruikt worden, ontstaan hier en daar een aantal lekken die zo snel mogelijk doorgegeven moeten worden aan De Watergroep”, laat de gemeente Dilbeek op haar website weten. “Zij zullen die lekken dan zo snel mogelijk herstellen. De impact op het net blijft in dat geval klein, maar er kunnen zich lokaal problemen voordoen. De Watergroep blijft intussen het waternet verder herkoppelen. De hoogste punten van Schepdaal kunnen soms nog een verlaagde druk hebben. In uitzonderlijke gevallen kan er mogelijk geen water zijn door een te realiseren overkoppeling, maar dit probleem zal nooit langer dan een werkdag aanhouden.”

Intussen blijkt ook dat het herstel van de hoofdtransportleiding vertraging oploopt. “Boven de leiding zijn heel wat nutsleidingen aangebracht die nu eerst verplaatst moeten worden”, valt er te lezen. “Voor een leiding is meer tijd dan voorzien nodig. Pas ten vroegste op 21 januari zal de feitelijke herstelling van de waterleiding starten. Vermoedelijk duren de werken dan tot eind februari.”

Mobiel pompstation

Twee waterlekken in een hoofdtransportleiding van Farys onder de Stationsstraat veroorzaken al sinds eind november hinder in voornamelijk Schepdaal, Eizeringen en Vlezenbeek. De Watergroep takt van die leiding af om klanten te bevoorraden, maar de druk liet te wensen over en soms hadden handelaars, rusthuizen en particulieren urenlang helemaal geen water. Sinds halfweg december is er beterschap door de installatie van een mobiel pompstation in Eizeringen aan de grens met Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.