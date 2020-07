Wagen gaat over de kop op E40: een uur aanschuiven vanaf Aalst Tom Vierendeels

16u46 27 Dilbeek Het is momenteel bijna uur aanschuiven op de E40 van voor Affligem door een ongeval richting Brussel. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Een kleine bestelwagen sloeg er ter hoogte van Sint-Ulriks-Kapelle rond 15.30 uur over de kop. Volgens de hulpdiensten raakten er vijf voertuigen betrokken bij het ongeval, maar er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweerzone Vlaams-Brabant West, een ziekenwagen van Ambuce en de federale wegpolitie zijn ter plaatse. Twee rijstroken en de pechstrook zijn versperd waardoor het aanschuiven is vanaf Aalst. In de andere richting staat een kijkfile vanaf de R0 Brusselse buitenring in Groot-Bijgaarden.