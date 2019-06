Waarom je in Dilbeek soms twee uur op de bus moet wachten: De Lijn schrapt tijdelijk ritten”omdat door krapte op de arbeidsmarkt niet alle jobs ingevuld raken” Michiel Elinckx

27 juni 2019

14u28 1 Dilbeek De Lijn zal tijdelijk niet alle ritten door Dilbeek kunnen uitvoeren zoals gepland. Dat bevestigt woordvoerster Sonja Loos. Door een tekort aan chauffeurs worden sommige ritten tijdelijk geschrapt. Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) zal rond tafel zitten met de busmaatschappij.

De laatste weken waren er veel klachten over geschrapte busritten van De Lijn. Bij bepaalde haltes moesten reizigers soms meer dan twee uur wachten voor een bus arriveerde. De tropische temperaturen zorgen ervoor dat wachten niet prettig is. Ook niet voor de 19-jarige Josephine, die bijna dagelijks de bus neemt in het centrum van Dilbeek. “We weten soms zelfs niet of er een bus komt”, aldus Josephine. “Dat is de grootste frustratie: niemand houdt ons op de hoogte, ik weet totaal niet of ik wel op mijn bestemming geraak.”

We weten soms zelfs niet of er een bus komt. Dat is de grootste frustratie: niemand houdt ons op de hoogte, ik weet totaal niet of ik wel op mijn bestemming geraak Josephine

Bij De Lijn bevestigen ze dat sommige ritten doorheen Dilbeek tijdelijk geschrapt worden. “Het klopt dat we tijdelijk niet alle ritten kunnen uitvoeren zoals gepland”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “De reden zit bij de krapte op de arbeidsmarkt. Doordat het aanbod kleiner is dan de vraag, zijn momenteel niet alle jobs voor chauffeurs ingevuld. De concurrentie op de arbeidsmarkt van de MIVB en Brussels Airport maakt het niet eenvoudig om nieuwe chauffeurs te vinden. Zij mikken op dezelfde profielen als wij.”

Werken aan betere informatie

Wanneer de dienstverlening opnieuw compleet is, kan De Lijn nog niet zeggen. Welke ritten er wegvallen, wordt ook niet meegedeeld. De busmaatschappij wil wel de jobs opnieuw aanvullen. “Om het bestand weer op volle sterkte te krijgen, rekruteren we heel intensief. Over heel Vlaanderen hebben we dit jaar al 2.000 sollicitanten over de vloer gehad”, weet Loos. “Eind mei hadden we daarvan al 228 chauffeurs aangeworven, een deel van de sollicitanten volgt momenteel de rijopleiding.” Over het gebrek aan informatie bij de reizigers, is Loos heel kort. “We werken aan betere informatie over ritten die wegvallen”, besluit ze.

Praten met De Lijn

Bij de gemeente Dilbeek hebben ze nog niet veel klachten ontvangen over de verminderde dienstregeling van De Lijn. Schepen Quaghebeur belooft wel rond tafel te zitten met de vervoersmaatschappij. “Ik heb begrip voor het verhaal van De Lijn”, aldus Quaghebeur. “Zij zitten inderdaad met een personeelstekort, het is moeilijk om alle plaatsen in te vullen. Er is momenteel heel veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het natuurlijk niet dat de Dilbeekse reiziger urenlang op een bus moet wachten. Binnenkort zitten we sowieso rond tafel en zal dit ter sprake komen. De communicatie naar de reiziger toe is sowieso een werkpunt. Als een busrit wordt geschrapt, moet dat op een of andere manier gecommuniceerd worden.”