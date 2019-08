Vzw Jospop pakt uit met 'opvolger': "Peloes moet een tuinfeest in het groot worden” Michiel Elinckx

25 augustus 2019

13u04 0 Dilbeek Jospop heeft een opvolger. Althans: een deel van het bestuur achter het voormalige festival pakt uit met een nieuw concept. Peloes moet een gezellig evenement worden, mét een streepje muziek in een origineel kader.

Begin december kwam de organisatie achter het festival Jospop met triest nieuws. Na 26 jaar werd de stekker uit Jospop getrokken. Een laatste koerswijziging - naar meer dance en hip-hop - kon de verwachtingen niet inlossen, waardoor de organisatie een drastische beslissing moest nemen. Een deel van het Jospop-bestuur hield de deur evenwel op een kier. Samen met nieuwe leden zochten ze naar een alternatief.

Dat alternatief is nu voorgesteld: Peloes. “We willen een groot uitgevallen tuinfeest organiseren”, zegt voorzitter Dag Thielemans. “We baseren ons op drie grote peilers: omgeving, beleving en muziek. Qua locatie kunnen we nog niet veel zeggen, maar we tasten momenteel twee pistes af. De komende maanden zal daar meer duidelijkheid over komen. Daarnaast zal het er een gezellige sfeer hangen, met een moderne look. We willen onder meer mikken op een iets ouder publiek, dat eerst rustig iets kan drinken en ‘s avonds uit de bol kan gaan. Zoals een nonkel op een tuinfeest.”

Verwijzingen naar Jospop

De organisatie wil ook investeren op vlak van muziek. “Dat kan gaan van een coverbandje tot een goede deejay”, aldus Thielemans. “Met het concept willen we nieuw leven in onze vereniging inblazen. De naam Jospop verdwijnt, maar niet helemaal. Hier en daar zullen de verwijzingen naar het festival blijven. Wat we in die 26 jaar hebben opgebouwd, gaan we natuurlijk niet zomaar wegsmijten. De naam Peloes? We willen kiezen voor een woord dat uit ons dialect komt. En het bekt natuurlijk héél erg goed.”

Afscheidsfeestje

Om het nieuwe concept bekend te maken bij publiek en sponsors, werd een afscheidsfeestje voor Jospop georganiseerd aan JK Jos. De volledige parking van Caerenbergveld werd daarvoor ingenomen. Voorzitter Thielemans is blij met de nieuwe weg die het Jospop-bestuur is ingegaan. “Toen we in december aankondigden dat het festival ging stoppen, waren de reacties erg emotioneel”, weet Thielemans. “Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Met het verdwijnen van Jospop verdween een stukje van de mensen hun jeugd. Daarom zaten we de voorbije maanden samen om een ‘opvolger’ te vinden. Niet echt een opvolger, want het concept is volledig anders. We gaan ook lokaler. We doen het in de buurt, voor de buurt en door de buurt.”

Stap per stap

De eerste editie van Peloes zal georganiseerd worden op zaterdag 8 augustus. Waarschijnlijk zal het evenement betalend worden. “Maar verwacht geen festivalprijzen”, sust Thielemans. “We willen rustig beginnen en kijken wat het nieuwe event geeft. Daarna groeien? Dat is natuurlijk de bedoeling, maar we willen alles stapje per stapje doen.”