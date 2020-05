Vrouw verliest oog na ruzie over terugbetaling extensions: werkstraf van 90 uur Wouter Hertogs

15u31 0 Dilbeek Een vrouw uit Dilbeek is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor een vuistslag met dramatische gevolgen. Na een heftige discussie sloeg ze een kennis op het oog. Het slachtoffer verloor hierbij een oog. Ze moet het slachtoffer voorlopig al een schadevergoeding van 3000 euro betalen. Deze kan nog oplopen.

Twistpunt tussen de twee vrouwen was de terugbetaling van de extensions van de beklaagde. Omdat de kwestie bleef aanslepen werd een verzoeningsgesprek belegd in een woning te Dilbeek. Al snel kwam het tot een woordenwisseling. Beklaagde gaf hierbij een slag aan het slachtoffer, dat meteen kermend neerviel. Al snel bleek waarom. De ring van de beklaagde had het slachtoffer recht in het oog geraakt. Na enkele operaties bleek het oog reddeloos verloren. “Dit wilde ik helemaal niet”, huilde het slachtoffer in haar verhoor met de politie, “ze had me beledigd en geduwd en ik heb gereageerd.”

Het parket geloofde deze uitleg en bleef daarom uiterst mild in haar vordering. De vrouw riskeerde een werkstraf van 100 uur. “Een correcte vordering”, aldus haar advocaat Kristof Lauwens, “Mijn cliënte is helemaal niet agressief. Die ring heeft de enorme schade veroorzaakt, maar dat was natuurlijk nooit haar intentie.” De rechter meende dat de feiten ‘een spijtig ongeval met zware gevolgen’ waren en gaf haar een werkstraf. Het bedrag van de definitieve schade moet nog begroot worden. Wel kreeg het slachtoffer al een provisionele schadevergoeding van 3000 euro.