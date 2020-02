Vrouw laat broek zakken voor agenten: drie maanden cel WHW

13 februari 2020

12u44 0 Dilbeek Een vrouw uit Dilbeek is veroordeeld tot drie maanden cel voor smaad en openbare zedenschennis. De vrouw kreeg het aan de stok met agenten die een controle hielden. Uiteindelijk toonde ze haar onvrede door haar broek te laten zakken.

Op 20 augustus 2018 werd er een grootscheepse controleactie gehouden in het centrum van Dilbeek. Omdat ze met verschillende documenten niet in orde was, vroegen de agenten haar identiteitskaart. Dit weigerde ze echter waarna ze de agenten begon uit te schelden. Even leek ze weg te stappen, maar al snel stond de vrouw terug aan het wegdispositief, waar ondertussen een lange rij bestuurders stond aan te schuiven. Wie dacht dat ze de agenten haar excuses kwam aanbieden, kwam bedrogen uit. Ze ging ostentatief voor de agenten staan en liet haar broek zakken. Vervolgens toonde ze haar lilakleurig slipje en toonde ze haar geslachtsdeel aan de agenten en de andere bestuurders. Naar de rechtbank stuurde ze haar kat.