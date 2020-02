Vrouw geflitst met 199 per uur in BMW 18d: “Nog nooit met zo’n snelle wagen gereden” Bart Kerckhoven

03 februari 2020

Een vrouw die op de autosnelweg in Groot-Bijgaarden met 199 kilometer per uur geflitst werd had volgens haar advocaat vorig jaar niet eens door dat ze zo snel over de E40 scheurde. “Ze heeft al met verschillende wagens gereden maar nog nooit met zo’n snelle BMW”, aldus de advocaat. “Ik kan er van mee spreken. Als je met zo’n BMW optrekt besef je vaak niet hoe snel je aan het rijden bent.” De vrouw had de overtreding begaan met een BMW 18d. De rechter vond dat het model van de wagen geen excuus mocht zijn om zo snel te rijden. De bestuurster ging naar huis met een boete van 800 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van een maand.