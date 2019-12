Vrouw (83) in ziekenhuis overleden na lichte aanrijding in de Stationsstraat Tom Vierendeels

13 december 2019

19u57 3 Dilbeek Een 83-jarige vrouw is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een tragisch ongeval in de Stationsstraat in Dilbeek. Het slachtoffer werd aangereden door een bestuurder die zo’n dertig kilometer per uur reed. De verkeersdeskundige vermoedt dat vooral de val na de aanrijding het overlijden teweegbracht.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend in de Stationsstraat in de omgeving van het kruispunt met de H. Dom. Saviolaan en bakkerij Josse Locus. “Een 31-jarige man uit Dilbeek reed er een 83-jarige vrouw uit Dilbeek aan”, verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. “De wagen van de vrouw stond vlakbij en vermoedelijk wilde ze te voet de baan oversteken”, vervolgt Vercarre. Maar toen werd ze jammer genoeg aangereden door een wagen. “Men schat dat de man ongeveer dertig kilometer per uur reed. Hij reed dus niet te snel en legde ook een negatieve ademtest af. Hij verklaarde dat de vrouw uit het niets opdook.”

De impact lijkt ook niet bijzonder groot te zijn geweest. “Gelet op de positie van het voertuig en het slachtoffer en het feit dat er totaal geen schade is aan het voertuig, denkt de deskundige dat ze heel lichtjes zal zijn aangereden”, klinkt het. “Daarna zou ze heel slecht gevallen zijn.” De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. Volgens het parket zal er maandag nog een autopsie gebeuren die mogelijk meer duidelijkheid zal scheppen.