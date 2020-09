Vrachtwagen op E40 knalt in mist op voorligger: bestuurder gekneld in wrak Wim De Smet

22 september 2020

11u30 0 Dilbeek Een bestuurder van een vrachtwagen moest vanmorgen uit zijn verhakkelde cabine bevrijd worden nadat hij, in de dichte mist, op een voorligger was geknald. Het ongeval gebeurde op de E40 richting Brussel, ter hoogte van het tankstation in Groot-Bijgaarden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een bestuurder van het transportbedrijf Vandevelde reed vanochtend op de E40 richting hoofdstad toen hij rond 9.50 uur te laat een file opmerkte in de dichte mist. De chauffeur gooide het stuur nog naar links om de voorligger te ontwijken, maar kon niet voorkomen dat hij toch tegen de oplegger belandde.

De ravage was groot. De bestuurderscabine van de vrachtwagen werd tot schroot herleid. De chauffeur zat gekneld in zijn cabine en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het UZ in Jette. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Door het ongeval, en de rondslingerende brokstukken, werd de E40 gedurende een uur afgesloten voor alle verkeer. Daardoor ontstonden er al snel files die tot in Affligem reikten. Rond 11 uur werd de linkerrijstrook opnieuw vrijgegeven.