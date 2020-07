Voorlopig nog geen tips over duo dat 88-jarige ‘s nachts thuis overviel Tom Vierendeels

02 juli 2020

11u04 0 Dilbeek Ht opsporingsbericht voor de twee daders van een home-invasion in Schepdaal leverde voorlopig nog niks op. Politie en parket zoeken aan de hand van een robotfoto twee mannen die in oktober van vorig jaa een 88-jarige overvielen. Tips blijven welkom.

De feiten speelden zich vorig jaar rond 2;30 uur af in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober. De bewoonster (88) van de Geraardsbergsestraat lag vredig te slapen toen ze plots gewekt werd door de twee overvallers. Die hadden de woningen via een raam kunnen betreden. “De verdachten vroegen achter geld en juwelen”, valt bij het parket Halle-Vilvoorde te horen. “De alarmknop werd van de hals van het slachtoffer getrokken en de ringen van haar vingers gerukt. Nadien namen de twee de vlucht met ook nog een draagbare telefoon als buit.”

De federale politie heeft vorige week op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht verspreid met onder andere een robotfoto. De dader die daarop afgebeeld werd is normaal gebouwd, heeft donker haar en bruine ogen en heeft een blanke huidskleur. Hij sprak met een Nederlands accent en is waarschijnlijk tussen de 18 en 20 jaar oud. Op het ogenblik van de feiten droeg hij witte stoffen handschoenen. De andere dader is mager gebouwd en groter dan de eerste verdachte. Hij heeft blond haar en een blanke huidskleur. Hij heeft vermoedelijk ongeveer dezelfde leeftijd als de eerste verdachte. Op het moment van de feiten droeg hij donkere kledij met een kap aan de bovenkleding.

Tips

Wie meer informatie heeft over deze daders kan telefonisch contact opnemen via het nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier op de website van de federale politie. Volgens het parket leverde het opsporingsbericht voorlopig nog niets op.