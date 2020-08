Vlam van onkruidverdelger slaat over op isolatie van Dil’arte Tom Vierendeels

05 augustus 2020

11u04 1 Dilbeek De brandweerzone Vlaams-Brabant West diende woensdagochtend uit te rukken voor een brandje aan het gebouw van kunstacademie Dil’arte. Het ecologisch verbranden van onkruid liep er fout.

De hulpdiensten werden kort na 10 uur gealarmeerd. Werknemers van de groendienst waren aan het gebouw in de Kamerijklaan aan de slag met het verbranden van onkruid. Die vlam sloeg plots over naar de isolatie in de muur. Gelukkig gaat het om rotswol dat niet brandbaar is en waardoor er zich alleen een steekvlam heeft voorgedaan. Een echte brand bleef dus gelukkig uit. De brandweer kon na een controle dus snel weer vertrekken.