Vlaanderen pompt 1,1 miljoen euro in restauratie Kasteelhoeve Michiel Elinckx

21 augustus 2019

12u01 0 Dilbeek Vlaanderen heeft een budget van 1,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie van Kasteelhoeve de Laiterie. Met het bedrag zal het woonhuis en de stallingen opgeknapt worden.

De Kasteelhoeve vormt de thuisbasis van verschillende gemeentelijke diensten. In 2003 werd het startschot gegeven voor de renovatie van de site. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) trekt nu 1,1 miljoen euro uit voor de renovatie van het woonhuis en de stallingen. “Waardevol erfgoed behoort toe aan de hele gemeenschap”, vindt Weyts. “We moeten onze erfgoedparels bewaren voor de toekomst en waar mogelijk in ere herstellen”. De Kasteelhoeve is sinds 1990 beschermd als monument.