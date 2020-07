Vlaanderen investeert meer dan 10.000 euro in vernieuwingen Regina-Caelilyceum Amber Gys

02 juli 2020

10u18 0 Dilbeek Het Regina-Caelilyceum in Dilbeek ontvangt meer dan 10.000 euro van Vlaanderen om verschillende vernieuwingen uit te voeren.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde in de maand juni via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) in totaal 3.225.488,92 euro in 26 scholenbouwprojecten in de provincie Vlaams-Brabant. “Kwaliteitsvol onderwijs, vraagt een kwaliteitsvolle infrastructuur. Ook dat werd door de coronacrisis nogmaals aangetoond”, zegt Weyts. “We hebben dringend nood aan extra schoolbanken en dus blijven we ook niet blind voor investeringen in de toekomst.” Voor het Regina-Caelilyceum in Dilbeek betekent dit dat ze zo’n 10.283.76 euro ontvangen voor het plaatsen van nieuwe meisjestoiletten en het vernieuwen van het jongenssannitair en mivatoilet. Er worden ook in beperkte mate omgevingswerken voorzien, omdat het gebouw lager ligt dan de aanpalende speelplaats en bereikbaar moet zijn via de speelplaats.