Exclusief voor abonnees Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck niet mild voor Pajottenland, Pajotse burgemeesters reageren geschokt: “Hij heeft een grote fout gemaakt” Amber Gys

27 mei 2020

17u19 14 Dilbeek Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck heeft afgelopen week zwaar uitgehaald naar de ruimtelijke ordening in het Pajottenland. Zo vindt hij onder meer dat de Bruegelroute aantoont hoe de mensen de natuur aan het ‘vermoorden’ zijn. Enkele Pajotse burgemeester reageren geschokt op de uitspraken. Ook de eigenaars wiens tuin op de foto op zijn Facebookpost staat, zijn niet te spreken en doen beroep op een advocaat om eventueel verdere stappen te ondernemen. Van Broeck heeft ondertussen de huizen op de foto onherkenbaar gemaakt.

Leo Van Broeck werkt sinds 2016 als Bouwmeester voor de Vlaamse Overheid, zijn mandaat loopt op 30 juni van dit jaar echter af. Wie op 24 mei een kijkje ging nemen op zijn Facebookpagina, kreeg een hele boterham voorgeschoteld. In zijn Facebookbericht haalt hij namelijk uit naar het landschap op de Bruegelroute met bijpassende foto’s die in 2019 werden genomen. “Hier zie je hoe de mensheid de natuur vermoordt”, klinkt het Facebook. Onder het bericht staat een foto van een tuin die werd genomen op de wandelweg aan het spoorwegviaduct de zeventien bruggen in Dilbeek. Volgens Van Broeck een tuin met een bijna dood gazon die de migratie van dieren onmogelijk maakt. Maar bij deze uitspraak bleef het echter niet...

