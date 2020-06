Virtuele fuif terug van weggeweest en strikt coverband Bram & Lennert: “Moeilijk om origineel te blijven tijdens de coronacrisis” Amber Gys

26 juni 2020

14u12 0 Dilbeek Het dj-team van de ‘Virtuele Fuif’ is opnieuw terug van weg geweest. Na enkele weken radiostilte hebben de dj’s dan toch besloten om er nog eens goed in te vliegen. Deze editie werd op Facebook aangekondigd met special guest coverband Bram & Lennert. Deze Virtuele Fuif gaat door op zaterdag 27 juni vanaf 19 uur.

Het dj-team van de ‘Virtuele Fuif’ begon vlak voor de lockdown met het livestreamen van virtuele feestjes. Via Facebook Live draaiden ze iedere zaterdagavond een dj-set. Het concept sloeg meteen aan en ze bereikten er op korte tijd zowat alle nieuwsmedia mee. Ter vervanging van de afgelaste Carnaval Halle draaiden zij op hun beurt een online editie. Maar liefst 20.000 kijkers volgden het gebeuren mee via Facebook. Maar enkele weken geleden besloten ze om te stoppen met de online fuifjes. “Facebook werd overspoeld van de livestreams wat het dus ook moeilijk maakt om creatief te kunnen blijven tijdens de coronacrisis”, klinkt het bij de dj’s.

Special Guest

Voor de dj’s was het enorm moeilijk om te blijven doorgaan met de virtuele feestjes door de strenge maatregelen. “We mochten enkel van thuis draaien tijdens de lockdown en dat vormde na enige tijd echt een probleem", aldus DJ Kaaprisun. “Al waren wij wel de allereersten die er mee begonnen waren en heeft tot nu toe nog niet echt iemand onze kijkcijfer-records kunnen breken. Daarover zijn we nog steeds erg trots.”

Om al hun trouwe kijkers te bedanken en om nog eens creatief uit de hoek te kunnen komen, organiseren ze nu zaterdag nog éen keer een livestream. Daarvoor hebben ze de bekende coverband Bram & Lennert kunnen strikken. Het duo geeft live via Facebook een optreden, alsof ze echt op de lokale feestjes zouden staan. De afterparty wordt dan voorzien door DJ’s Kaaprisun, Lloyds, Twallie en Sound of the Basement, de bedenkers van het concept. “We draaien niet meer van thuis uit zoals voordien, maar aan een zwembad. Dat gaat sowieso veel plezier opleveren, en dat was tenslotte nog steeds het liefste wat onze kijkers zagen.”

Facebook werd overspoeld van de livestreams wat het dus ook moeilijk maakt om creatief te kunnen blijven tijdens de coronacrisis. We mochten enkel van thuis draaien tijdens de lockdown en dat vormde na enige tijd echt een probleem DJ Kaaprisun

Moeilijke periode doorstaan

De DJ’s kunnen alvast positief terugblikken op alle online feestjes, al hadden ze toen wel gedacht dat ze deze tijd wel weer normaal zouden kunnen draaien. “Onze sector is echt het allerlaatste dat zal kunnen heropstarten, als de coronacijfers gunstig blijven tenminste. Wij houden ons hart vast voor september.Het eerste dat terug zal worden gestopt bij een heropflakkering, is alles wat met evenementen te maken heeft.”

De deejays zagen zowat alles afgelast worden en hebben sinds de week voor de lockdown geen enkele euro meer verdiend. Hetzelfde geldt voor Sound & Co, verhuurbedrijf van video en geluidsmateriaal, dat de livestreams technisch ondersteunde. Ook zij zagen al hun feestjes verdwijnen. “Maar hetzelfde geldt voor die zovelen anderen die ook in die sector zitten. Denk dan maar aan artiesten, cateraars, danseressen, uitbaters en personeel in nachtclubs. Zowat iedereen binnen onze sector is zeer hard getroffen. Daarom ook nog eens een livestream, om te tonen dat we er toch positief blijven voorstaan.”

Amusement verzekerd

Voor Bram en Lennert, die afgelopen jaar nog het voorprogramma speelden van Niels Destadbader in het Sportpaleis, is het de eerste keer dat zij terug zullen optreden. “Bram en Lennert is veruit de populairste coverband uit onze regio en brengen altijd ongezien veel sfeer, of het nu online is of in het echt, ik ben er zeker van dat het echt een geweldig optreden zal zijn. Iedere tent waar ze komen krijgen ze echt iedereen aan het dansen. Probeer dan nog maar eens als dj de sfeer er nog in te krijgen, als iedereen zich al heeft kapot geamuseerd. Wat die mannen kunnen met een publiek, daar kan ik echt alleen maar jaloers op zijn”, sluit DJ Kaaprisun af.