Vinçotte bepaald veiligheidsgraad voor maatregelen coronavirus in basisschool ‘t Keperke van Dilbeek Amber Gys

06 september 2020

14u26 0 Dilbeek Scholen moesten tegen 1 september een volledige risicoanalyse en draaiboek klaar hebben om hun poorten opnieuw veilig te kunnen openen. Keuringsbedrijf Vinçotte hielp hiervoor aan overheden, scholen en scholenkoepels een handje mee. Zo gebeurde de eerste risicoanalyse van Vlaanderen in basisschool ‘t Keperke in Dilbeek. De basisschool mag alvast trots zijn op hun positieve resultaten.

Scholen zijn op 1 september allemaal gestart met de kleurcode geel. Op basis van een uitgewerkte veiligheidsanalyse kunnen de experten van Vinçotte scholen bijstaan zodat ze in elke van de vier kleurcodes les kunnen blijven geven. Met de analyse wil Vinçotte ook vermijden dat scholen de richtlijnen op een verschillende manier zouden interpreteren. “Als bedrijf dat gespecialiseerd is in het analyseren van veiligheid, konden we niet aan de zijlijn blijven staan”, zegt Jos Windey, CEO bij Vinçotte. “We willen onze experten mee inzetten zodat scholen een juiste risicoanalyse kunnen maken en de gepaste maatregelen nemen. Zo kunnen scholieren en leerkrachten, maar ook ander personeel en ouders met een gerust hart naar school terugkeren.”

Veiligheidsexperten

Veel leerkrachten en ouders vrezen dat een uitbraak op school niet uitgesloten is. Om die ongerustheid weg te nemen, heeft Vinçotte een audit uitgetekend voor alle scholen en geven ervaren veiligheidsexperts advies om de veiligheidsrichtlijnen correct toe te passen. “Onze veiligheidsexperten weten hoe ze de richtlijnen van de overheid in elke school op dezelfde manier moeten toepassen”, licht Guido Laridaen, EVP Building bij Vinçotte toe. “We willen vermijden dat richtlijnen door verschillende scholen op een verschillende manier geïnterpreteerd worden. Een juiste analyse is essentieel om de kans op een uitbraak tot een minimum te beperken.”

Officieel certificaat

Op dit moment kunnen scholen op eigen initiatief de veiligheidsexperten van Vinçotte inschakelen. Scholen die een positieve evaluatie krijgen, ontvangen het officieel certificaat ‘SafeSchool’. Dat certificaat mogen ze in hun communicatie gebruiken, maar ook zichtbaar aanbrengen in hun gebouwen. Vinçotte hoopt op die manier de ongerustheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten weg te nemen.

Basisschool ‘t Keperke in Dilbeek was de eerste school in Vlaanderen die zo’n certificaat mocht ontvangen. “We kregen ook nog enkele tips mee van Vinçotte om de veiligheidssituatie nog meer te verbeteren”, zegt directrice Charlotte Laridaen. “Ik mag wel stellen dat ik enorm trots ben op ons hele team om alles hier zo snel coronaproof gemaakt te hebben.”